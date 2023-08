Final Fantasy e i giochi Square Enix su Xbox: ci saranno novità, dice Phil Spencer

In una lunga intervista di IGN a Phil Spencer, il capo della divisione Xbox ha parlato anche dei nuovi rapporti con Square Enix, che potrebbero portare a ulteriori novità per quanto riguarda i giochi del publisher e Final Fantasy in particolare, senza però poter fare ancora annunci specifici.

Come abbiamo visto, la situazione sembra stia cambiando rispetto a qualche tempo fa: con l'arrivo del nuovo CEO Takashi Kiryu sembra di vedere una maggiore apertura da parte di Square Enix nei confronti di Microsoft e Xbox, cosa che ha già avuto un primo riflesso nell'annuncio di Final Fantasy 14 in arrivo su Xbox Series X|S.

Altri giochi potrebbero essere in arrivo, e tra i più attesi ci sono ovviamente Final Fantasy 7 e Final Fantasy 16. Sebbene Spencer non abbia menzionato precisamente questi titoli, ha detto che alcune novità sono in arrivo per le produzioni della compagnia.