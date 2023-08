Genshin Impact: la build migliore per Lyney, manufatti, armi e team

Con la versione 4.0 di Genshin Impact l'action RPG di Hoyoverse ha dato il benvenuto alla regione di Fontaine e i primi personaggi nativi di questa location in parte ispirata all'Europa. In questa guida ci concentreremo su Lyney con una panoramica completa sulle sue caratteristiche e quali sono le armi, manufatti e i team ideali per andare a creare la build migliore per questo personaggio.

Panoramica abilità e priorità dei talenti

Il Cappello Sogghignante attira le attenzioni dei nemici

NB: quando ci riferiremo alle statistiche degli attacchi utilizzeremo il valori dei Talenti al Liv. 8, un livello sufficientemente alto per una build avanzata e che non richiede al tempo stesso quantitativi esagerati di risorse. Inoltre, in Genshin Impact i valori delle abilità sono espressi in percentuale rispetto all'ATT dell'utilizzatore, salvo nei casi in cui viene indicato un altro attributo specifico.

Lo stile di combattimento di Lyney ruota intorno al suo colpo caricato con l'arco, che ha molte caratteristiche da tenere in considerazione. Nello specifico questo attacco ha due livelli di carica, il primo esegue semplicemente un colpo potenziato infuso dell'elemento Pyro, il secondo, e ben più importante, scocca una una cosiddetta "Freccia Scenica" con scaling del 276% e schiera in campo un "Capello Sogghignante" nel punto d'impatto.

Il Cappello Sogghignante rimane in campo per 4 secondi, provoca gli avversari circostanti e ha PS proporzionali a quelli massimi di Lyney (un valore di poco superiore al 100% al lv. 8). Quando viene distrutto o esaurisce la sua durata, il cappello esegue una "Botta Pirotecnica", infliggendo danni ingenti di tipo Pyro a un avversario vicino con uno scaling di ben il 339%. Non può esistere più di un cappello alla volta e questo è un aspetto molto importante: se Lyney usa l'attacco caricato di secondo livello quando un cappello è già in campo ne creerà uno nuovo e quello vecchio esploderà immediatamente, il che significa che dal secondo attacco caricato in poi il personaggio è come se eseguisse due colpi simultaneamente dai danni complessivi piuttosto elevati.

Inoltre, se Lyney ha più del 60% della salute, quando scocca una Freccia Scenica perde un 20% dei suo PS massimi e ottiene un accumulo di "Riserva Scenica", che sono strettamente legati all'abilità elementale del personaggio di cui parleremo a breve. In questo modo i PS non possono mai scendere sotto i 60% e naturalmente sotto questa soglia non otterrete nessuno stack. Il numero di accumuli viene indicato a schermo accanto al personaggio, come nell'immagine qui sopra.

Non è finita qui, perché a intervalli di 6 secondi le Frecce Sceniche generano anche un "Aculeo spettrale", che causa danni lievi ma ha la peculiarità di avere una polarità Pneuma, un elemento legato a una nuova meccanica della regione di Fontaine di cui non parleremo in questa sede anche per evitare possibili spoiler. Vi basti sapere che in generale gli aculei sono dei piccoli quantitativi danni extra, che male di certo non fanno.

L'abilità elementale "Luci Stupefacenti" all'attivazione consuma tutti gli accumuli di Riserva Scenica per infliggere danni con dei fuochi d'artificio in un'area a cono di fronte a Lyney con scaling del 267%. Ogni accumulo utilizzato aumenta i danni dell'abilità aumentano dell'85% e fa recuperare al personaggio il 20% dei suoi PS massimi. Inoltre, se l'abilità elementale di Lyney colpisce un Cappello Sogghignante questo esploderà immediatamente infliggendo danni pari a quelli della Botta Pirotecnica ma in questo caso ad area, con la possibilità di colpire nemici multipli. Per massimizzare i danni dunque, l'abilità elementale andrebbe utilizzata solo quando è in campo un Cappello Sogghignante e quando il personaggio è in possesso di quanti più accumuli di Freccia Scenica possibili, che variano in base alla rotazione del vostro team.

Attivando il Tripudio Elementale, "Corteo dei Miracoli", Lyney assume la forma di "Gatto Sogghignante" per 3 secondi e può spostarsi a gran velocità sul campo. Quando è in forma felina e si avvicina agli avversari scatena delle fiamme che infliggono danni del 264%. Al termine dell'effetto, Lyney abbandona questa forma e fa esplodere dei fuochi di artificio, che causano danni ad area elevati pari al 662%, ed evoca un Cappello Sogghignante ottenendo al contempo un accumulo di Riserva Scenica. La forma da gatto può essere interrotta anche prima che del termine della sua durata premendo il tasto assegnato all'abilità elementale. È una meccanica piuttosto utile quando si affronta un singolo nemico come un boss, in quanto nella forma felina Lyney può infliggere una sola istanza di danno per bersaglio.

Lyney nella forma Gatto Sogghignante

Passando alle abilità passive, "Numero Rischioso" ripristina 3 punti energia se una Freccia Scenica consuma i PS di Lyney e aumenta i danni del Cappello Sogghignante evocato dell'80% dell'ATT del personaggio.

Ben più importante "Applauso Finale". Questa passiva aumenta i danni complessivi inflitti da Lyney sui nemici sotto l'effetto dell'elemento Pyro di un 60% di base, più un ulteriore 20% per ogni personaggio dello stesso elemento incluso nella squadra (Lyney escluso) fino a un massimo del 100%.

Parliamo in pratica di danni raddoppiati in condizioni ottimali, un bonus davvero elevato e che definisce per forza di cose anche le formazioni migliori per questo personaggio. L'ideale infatti sarebbe affiancare a Lyney altri due personaggi di elemento Pyro per massimizzare l'efficacia di questa passiva. Di contro Applauso finale non funziona benissimo in tutti quei team che sfruttano reazioni elementali che rimuovono lo status Pyro sugli avversari, come Vaporizzazione e Fusione.

Per quanto riguarda la priorità dei Talenti di Lyney, vi suggeriamo di pompare quanto più possibile gli attacchi standard, dato che che i colpi caricati rappresentano il fulcro del suo kit, seguiti a pari merito da abilità e tripudio elementale.