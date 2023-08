Quantum Break e Max Payne non fanno parte dell'universo connesso ad Alan Wake, dice Remedy

Sam Lake, creative director e sceneggiatore di Remedy, ha chiarito un aspetto relativo al cosiddetto Remedy Connected Universe, riferendo che Quantum Break e Max Payne non ne fanno parte e dunque si trovano al di fuori dei piani attuali della compagnia.

Questo pone a tacere le teorie che vorrebbero alcuni collegamenti tra i giochi in questione, come il fatto che Mr. Door di Alan Wake possa essere Martin Hatch di Quantum Break, o che vi siano altri collegamenti al di là di semplici easter egg posizionati per i fan ma senza peso narrativo.

"La risposta più semplice e chiara è che, dei nostri giochi passati, Max Payne e Quantum Break non fanno parte del Remedy Connected Universe, non fanno parte dei nostri piani", ha riferito Sam Lake, rispondendo in maniera molto diretta alla domanda sui possibili collegamenti.