Control: AWE disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio per l'espansione

Control: AWE è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, come dimostra il trailer di lancio pubblicato da Remedy Entertainment per questa attesa espansione.

Come riportato nella nostra recensione di Control: AWE, il pacchetto vede il grande ritorno di Alan Wake all'interno di una missione inedita che si svolge nel misterioso Settore Investigativo dell'Oldest House.

AWE porterà il Direttore del Bureau Jesse Faden nel Settore Investigazioni della Oldest House, luogo dove il Federal Bureau of Control esamina attentamente gli Eventi del Mondo Alterato (AWE) - eventi in cui le forze paranormali fanno breccia nel nostro mondo con conseguenze talvolta gravi.

L'espansione, che diventa disponibile dopo il completamento della settima missione principale ("Il volto del nemico") della campagna, richiederà che i giocatori entrino nel Settore Investigazioni e affrontino la creatura in agguato all'interno di questa parte del Bureau, da tempo abbandonata.

er recuperare il Settore Investigazioni dalle sue grinfie, Jesse dovrà esplorare gli Eventi del Mondo Alterato qui indagati, compreso quello della città di Bright Falls dove Jesse viene a conoscenza della scomparsa dello scrittore Alan Wake.

"Con AWE, dimostriamo il modo unico di Remedy di raccontare storie che si estendono su più giochi ed esperienze. Potrebbe essere la fine di una storia, ma è anche l'inizio di qualcosa di nuovo, pieno di potenzialità e possibilità. Siamo davvero felici di essere riusciti a far vivere ai giocatori il viaggio di Jesse e pensiamo che saranno tutti entusiasti di ciò che AWE offre" ha dichiarato il Game Director di Control, Mikael Kasurinen.

Un aggiornamento gratuito di agosto, disponibile automaticamente per tutti i proprietari di Control, effettua vari miglioramenti, aggiungendo la Modalità Assistita, il potenziamento Multi-Lancio per l'abilità di lancio, e Punti di Controllo aggiuntivi per semplificare i molteplici combattimenti impegnativi in cui ci si imbatte verso la fine della campagna principale.

I giocatori che possiedono la versione Digital Deluxe di Control per PlayStation 4 e i possessori di Season Pass riceveranno automaticamente l'espansione AWE oggi stesso. I giocatori che possiedono il gioco base per PC, sull'Epic Games Store, PlayStation 4 o Xbox One possono acquistare il Season Pass a €24,99, ricevendo accesso all'espansione precedentemente rilasciata, The Foundation, e AWE immediatamente.

Le espansioni possono anche essere acquistate singolarmente al prezzo di €14,99 ciascuna, presso l'Epic Games Store, il PlayStation Store e il Microsoft Store.

I giocatori su Steam possono godere di Control per la prima volta a partire da oggi con Control Ultimate Edition, il quale fornisce accesso al pluripremiato gioco base e ad entrambe le espansioni, al prezzo soprannaturale di €39,99.

Control Ultimate Edition arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e PC su Epic Games Store il 10 settembre. 505 Games pubblicherà inoltre una versione fisica di Control Ultimate Edition per PlayStation 4 e Xbox One, il 20 ottobre. I pre-order sono aperti da ora.