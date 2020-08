Marvel's Avengers con i volti degli attori originali dell'MCU in un video deepfake

Marvel's Avengers ha fatto parecchio discutere fin dalla sua prima apparizione in forma più completa anche per la scelta effettuata da Crystal Dynamics sul character design, dunque è interessante vedere come sarebbe potuto essere il gioco Square Enix con i volti degli attori che interpretano i super-eroi nel Marvel Cinematic Universe: adesso possiamo averne un'idea più precisa grazie a questo video deepfake.

Il filmato in questione sfrutta il potente algoritmo di modifica delle immagini per applicare i volti degli attori dei film Marvel ai personaggi del gioco Marvel's Avengers, con un effetto decisamente convincente. Vediamo dunque Black Widow con il volto di Scarlett Johansson, Thor con il volto di Chris Hemsworth, Captain America con quello di Chris Evans, Hulk con il viso di Mark Ruffalo e Tony Stark/Iron Man con il volto di Robert Downey Jr.

Come spesso accade con i video creati ad arte con la tecnologia deepfake, anche questo risulta piuttosto convincente, al di là di qualche minimo difetto, tanto da essere quasi inquietante a causa dell'effetto Uncanny Valley.

La scelta di Crystal Dynamics, nella volontà di creare un proprio immaginario legato all'universo Marvel ma scollegato dalla celebre versione hollywoodiana, è lecita e condivisibile, ma questo non toglie che molti fan avrebbero voluto forse una maggiore vicinanza ai modelli ormai consolidati dai film, o quantomeno in molti non hanno semplicemente apprezzato la rappresentazione adottata per il videogioco. Questo video pubblicato dal canale YouTube BabyZone potrebbe fornire un'idea di come sarebbe potuto venire fuori un vero e proprio tie-in dall'MCU.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa della War Table del 1 settembre, dove a quanto pare verrà svelato un nuovo eroe.