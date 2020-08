Kingdom of Heroes: Tactics War, la recensione

Se siete in cerca di qualcosa di originale, lasciate stare questa recensione di Kingdom of Heroes: Tactics War, perché l'RPG mobile con elementi gacha di Neowiz appare standard e generico proprio come il suo stesso titolo, sebbene questo non abbia necessariamente una connotazione negativa. Vista l'appartenenza a un genere specifico e fortemente regolamentato da una struttura granitica, la mancanza di spunti innovativi non sarebbe nemmeno totalmente da condannare, il problema è che di giochi simili ne abbiamo visti ormai talmente tanti da non riuscire veramente a capire come un altro di questi, che non porta assolutamente nulla di nuovo sulla tavola del mercato mobile, possa riuscire ad attirare più di tanto l'attenzione. A meno che, ovviamente, non si sia dei patiti di questo tipo di giochi, allora Kingdom of Heroes: Tactics War può risultare come un titolo di un certo interesse, se non altro per il suo livello qualitativo in termini di realizzazione tecnica e confezionamento generale.





La storia vorrebbe riprendere elementi dal ciclo bretone, buttando in pista nientemeno che un giovane Re Arthur e i Cavalieri della Tavola Rotonda, ma il tutto è reinterpretato in una storia originale che vede l'equilibrio del mondo spezzato a causa della rottura di un cristallo che ha determinato l'ingresso di forze malvagie nel mondo di Avalon. Insomma, siamo sui livelli standard della narrazione in questo genere di giochi, con una storia semplice e lineare e raccontata attraverso dialoghi caratterizzati da una certa banalità generale, senza rendere grande giustizia alle importanti fonti d'ispirazione.





La Campagna in single player è comunque solo una parte delle varie attività in cui Kingdom of Heroes: Tactics War si dipana, proponendo la classica pagina iniziale caratterizzata da numerose icone che rimandano a varie possibilità di gioco, tra le quest progressive della storia, missioni basate su iniziative a tempo, gestione dei personaggi e della base e le componenti PvP. Tutto precisamente al posto che ci aspettiamo conoscendo questo genere di giochi, a dimostrazione di come Neowiz con questo titolo abbia semplicemente proposto un'altra alternativa tra le tante disponibili. C'è anche da considerare che il gioco è disponibile sul mercato da ormai più di un anno ed è arrivato alla forma completa solo di recente, ma è chiaro come sia stato costruito fin dall'inizio per rientrare perfettamente nel canone stabilito.