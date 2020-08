Hotshot Racing: data di uscita per il racing arcade stile anni 90, anche su Xbox Game Pass

Hotshot Racing ha una data di uscita, fissata per il 10 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, direttamente su Xbox Game Pass per quanto riguarda la console Microsoft, portando con sé una bella dose di derapate e stile anni 90 sugli schermi attuali, alla ricerca dello spirito classico del racing arcade.

Hotshot Racing è un progetto di dimensioni modeste ma che si trova sul radar di molti appassionati di racing game, perché è stato costruito con l'idea di rendere omaggio agli esponenti classici del genere degli anni 90, tra Virtua Racing, Ridge Racer e Daytona.

Sviluppato da Lucky Mountain e Sumo Nottingham e pubblicato da Curve Digital, Hotshot Racing recupera lo stile grafico low-poly ed estremamente pulito di Virtua Racing (arricchito ovviamente dalle nuove potenzialità tecnologiche) e propone uno stile di guida profondamente arcade, tutto impostato sulle derapate e l'accumulo di nitro.

Il tutto scorre via a 60 frame al secondo e consente di affrontare le corse in multiplayer fino a un massimo di 8 giocatori online o anche in 4 in locale con split-screen, con varie modalità di gioco che comprendono anche una certa progressione dei vari personaggi selezionabili con modifiche alle auto e abilità crescenti.

"Questo gioco è stato un grande viaggio durato anni dai concept iniziali su Kickstarter fino alla fase finale di sviluppo prima del lancio", ha affermato il creative director Trevor Ley, "Non vediamo l'ora di vedere le classifiche online accese dai tempi migliori da parte dei giocatori e vedere i server multiplayer pieni!"

Il creative director ha inoltre riferito che ci sono già piani fissati per il supporto post-lancio, con ulteriori contenuti in arrivo ad espandere la dotazione di base. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al provato di Hotshot Racing pubblicato nei mesi scorsi.