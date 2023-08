Assassin's Creed Jade è il nome ufficiale di Assassin's Creed Codename Jade

Questo è quanto è stato riferito da Ubisoft e dal publisher Level Infinite che sta collaborando con la compagnia francese per la pubblicazione e distribuzione del titolo su piattaforme mobile , ma non ci sono al momento altre informazioni al riguardo.

Evidentemente, la scelta effettuata già sul nome in codice è stata reputata abbastanza valida dagli sviluppatori, avendo riconosciuto in Jade l'elemento caratterizzante del gioco e utilizzandolo, dunque, anche nella versione definitiva del titolo.

Da Ubisoft arriva un chiarimento riguardante il nome ufficiale adottato per il nuovo capitolo mobile della sua serie fanta-storica, che a quanto pare si chiamerà proprio Assassin's Creed Jade e non Assassin's Creed Codename Jade, con una variazione piuttosto limitata.

L'Assassin's Creed mobile

Assassin's Creed Jade, un'illustrazione

Per ora, durante la Gamescom 2023 non sono stati diffusi al pubblico altri materiali su Assassin's Creed Jade, né video sul gameplay, anche se il titolo ha iniziato a mostrarsi già in maniera piuttosto abbondante, come abbiamo visto dal video gameplay trapelato online all'inizio del mese.

Tuttavia ci sarà modo di parlarne a breve, visto che una prova sul titolo in questione è in programma. Assassin's Creed Jade è un gioco mobile che riprende, sostanzialmente, le caratteristiche tradizionali della serie e le trasporta in ambito mobile, ma rimanendo comunque alquanto fedele alle tradizioni del franchise e mantenendo una notevole quantità di contenuti e ricchezza strutturale, nonostante la "riduzione" portatile.