Assassin's Creed Codename Jade: un video gameplay trapela online

Nel video possiamo vedere praticamente tutto del gioco: esplorazione, combattimenti , personalizzazione del protagonista, progressione, momenti narrativi e altro. Jade è ambientato in Cina e punta a portare la classica azione open world sui dispositivi mobile.

Non sappiamo quanto rimarrà online, considerando che Ubisoft correrà ai ripari velocemente, ma potete vederlo a questo indirizzo , nel caso siate interessati. Si tratta del nuovo capitolo della celebre serie sviluppato appositamente per i dispositivi mobile ma piuttosto vicino alle caratteristiche standard del gioco su console.

Un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Codename Jade è trapelato online , come riportato da Insider Gaming, caricato su YouTube dal canale iMobile Gaming, che evidentemente ha infranto un NDA avendo avuto accesso a una versione in beta chiusa del gioco.

Cos'è Assassin's Creed Codename Jade

Assassin's Creed Codename Jade, un'illustrazione del gioco

A giugno abbiamo visto il trailer di presentazione di Assassin's Creed Codename Jade, dal quale sono emersi diversi dettagli, oltre all'annuncio della beta chiusa. La storia ci vede seguire le avventure di Xia nella Cina del terzo secondo a.C.

È appena iniziata un'era senza precedenti di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, ma questa porta anche nuove sfide e minacce in agguato nell'ombra. Assassin's Creed Codename Jade ci sporta dunque dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiando in un mondo pieno di storia antica e di pericoli nascosti. Nei combattimenti, ci troveremo a difenderci dagli Xiongnu e lavorare per smantellare le cospirazioni, assumendoci maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide.