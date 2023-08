Radiant Silvergun arriva su Steam: lo storico sparatutto di Treasure approda su PC

Radiant Silvergun è in arrivo anche su Steam e si tratta della prima volta che lo storico sparatutto a scorrimento verticale di Treasure arriva su PC, cosa che rende questo lancio piuttosto importante per tutti coloro che puntano a recuperare il titolo in questione.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma il trailer di presentazione di Radiant Silvergun corrispondente a quello pubblicato per la versione Nintendo Switch conferma il suo arrivo sullo store di Valve, in attesa di informazioni più precise al riguardo.