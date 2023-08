Death Stranding 2: il Covid ha cambiato il significato di 'strand' nel gioco

Come riferito già anche in precedenza, Hideo Kojima si è ritrovato a cambiare in maniera importante la storia e le caratteristiche di Death Stranding 2 in seguito alla pandemia da Covid-19, che ha modificato anche il significato di "strand" rispetto al primo capitolo.

In una nuova intervista con Nocchi, un idol dell'ambiente J-Pop, per la rivista nipponica Music Natalie, Kojima ha spiegato alcuni di questi cambiamenti attuati al mondo di gioco e al suo significato in seguito alle esperienze vissute nel mondo reale.

"In Death Stranding, le connessioni erano legate a un concetto di giustizia", ha spiegato, riferendo che però, in seguito alla pandemia da Covid-19, "altri tipi di connessione e anche la possibilità di connettersi a distanza sono diventate sempre più importanti".

Da un certo punto di vista, c'è anche un intento educativo derivato proprio da quanto abbiamo imparato in seguito al Covid-19, ma non solo. "D'altra parte", ha spiegato Kojima, "Sentivo anche che questa pseudo-connessione da sola non era abbastanza per raggiungere il giusto grado di soddisfazione per i bisogni di una vita umana. Sentivo che gli umani avevano bisogno di uscire nel mondo esterno e potersi muovere".