Minecraft: i diamanti sono più facili da trovare con il nuovo aggiornamento

Un nuovo aggiornamento di Minecraft, diffuso attraverso il programma di snapshot su PC, ha inserito diverse modifiche importanti al gioco, tra le quali una maggiore facilità nel trovare i diamanti a quanto pare, oltre ad altre caratteristiche.

Lo snapshot 23w13a, disponibile in queste ore per Minecraft su PC, introduce diversi cambiamenti che riguardano vari aspetti del gioco Mojang. Come sempre, per quanto riguarda gli snapshot, si tratta di un update provvisorio, che viene messo a disposizione per gli utenti che prendono parte al programma come anticipazione di possibili novità, ma non è detto che poi tutte le caratteristiche vengano inserite in un aggiornamento ufficiale nello stesso modo in cui le vediamo in questi update.

Si tratta, in sostanza, di un aggiornamento "di studio", in attesa anche di valutare le variazioni al bilanciamento che questo comporta. In ogni caso, all'interno di questo vediamo alcuni cambiamenti applicati ai bibliotecari e ai mercanti ambulanti.