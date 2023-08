Minecraft: il trailer del DLC dedicato alle Tartarughe Ninja, ora disponibile

I giocatori di Minecraft possono ora vivere una nuova avventura ispirata alle Teenage Mutant Ninja Turtles (o Tartarughe Ninja, se preferite) tramite un nuovo DLC, disponibile su ogni piattaforma. Potete anche vedere il trailer qui sotto.

Nel contenuto scaricabile, dovrete salvare New York City da Shredder e allo stesso tempo combattere nemici come Leatherhead e Krang ed esplorare luoghi iconici come la base delle Tartarughe. I fan possono giocare nei panni di una qualsiasi delle quattro Tartarughe.