Meta Connect: Zuckerberg terrà un keynote sulle ultime novità, è tempo di Quest 3?

L'evento comprenderà un'esperienza "limitata" di persona presso la sede centrale di Meta a Menlo Park, in California, con sessioni in diretta streaming gratuite "su vari canali sociali". Zuckerberg terrà un keynote il primo giorno insieme a degli sviluppatori, mentre il secondo giorno promette sessioni per sviluppatori e alcuni "primi sguardi" ai prodotti della compagnia.

È tempo di Quest 3?

Da quando la serie Quest è stata annunciata per la prima volta al Connect alla fine del 2018, Zuckerberg stesso ha fornito aggiornamenti chiave su questi prodotti ed è possibile che l'evento di agosto segua questa linea, visto che il CEO ha confermato il proprio keynote. Potremmo quindi scoprire qualcosa di nuovo sul Quest 3.

Meta ha già confermato alcuni dettagli del Quest 3. Il visore è più sottile del 40%, la GPU è più del doppio più potente e dispone di due telecamere a colori e di un sensore di profondità per la mixed reality. Meta ha anche svelato i nuovi controller Touch Plus inclusi con il visore e ha spiegato come vengono tracciati senza anelli o telecamere a bordo. Il prodotto sarà disponibile in autunno a partire da 500 dollari. Per tutti i dettagli, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.