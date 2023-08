FIFA 23 domina ancora: la Top 40 del Regno Unito ci dice che le novità vendono poco

Come potete vedere, nella Top 10 l'unico gioco recente è Pikmin 4 che passa in terza posizione dopo la prima posizione della settimana precedente. Per il resto, troviamo opere di grande successo ma con almeno qualche mese sulle spalle, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Hogwarts Legacy (che è stato pubblicato in versione old-gen a maggio, ricordiamo).

Le uniche novità della classifica del Regno Unito

Remnant II

Se cerchiamo invece vere novità di questa settimana, gli unici giochi nuovi presenti nella Top 40 sono Remnant II e Disney Illusion Island, che ottengono 16esima e 18esima posizione. Non si tratta di risultati particolarmente interessanti, ma dobbiamo ricordare che parliamo di una classifica unicamente legata ai giochi in formato fisico. Considerando che Remnant II ha venduto un milione di unità al lancio, è credibile che la maggior parte delle vendite siano state fatte in formato digitale nel Regno Unito. Non è certo una novità visto che anche in ambito console il digitale è sempre più importante nei report di vendita.

Ciò detto, è interessante notare come un gioco come Elden Ring sia ancora a un passo dalla top 10 dopo un anno e mezzo dall'uscita: è credibile poi che con l'arrivo del DLC (che per ora non ha una data) il titolo di FromSoftware veda un'impennata di vendite. Per confronto, Diablo IV - uscito a inizio giugno 2023 - è una posizione sotto.