Spider-Man: Across The Spider-Verse Steelbook: la prenotazione è disponibile su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di prenotare Spider-Man: Across The Spider-Verse in versione Steelbook (BD + DVD) con sei card incluse. Il prezzo è 27.99€, mentre la data di uscita è fissata per il 14 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, come è solito per Amazon. Significa che pagherete il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione. In caso di sconti non dovrete rifare l'ordine e non dovrete seguire l'andamento del prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata prima della spedizione a costo zero.

Spider-Man: Across The Spider-Verse è il secondo capitolo della serie "Spider-Verse". Si tratta di un film animato che segue le avventura di Miles Morales: il ragazzo è oramai un affermato Uomo-Ragno nel proprio universo, ma non è l'unico come ben sa. In questa pellicola viaggerà in nuovi universi e scoprirà tantissime nuove Spider-persone, ritrovando anche Gwen. Il film è stato un grandissimo successo al cinema e ha superato le aspettative create dalla prima (e ottima) pellicola. Questa edizione include il Blu-Ray, il DVD e anche sei carte da collezione, il tutto all'interno di una steelbook.