Baldur's Gate 3 supporta NVIDIA DLSS 2, insieme ad altri quattro giochi annunciati

NVIDIA ha pubblicato il suo consueto aggiornamento mensile sui giochi che ottengono il supporto per la tecnologia DLSS e altre soluzioni da parte della compagnia, che in questo caso comprende Baldur's Gate 3 e altri quattro giochi.

Il colossale RPG di Larian Studios, in arrivo il 3 agosto su PC, avrà dunque il supporto per DLSS 2 e DLAA, in base a quanto riferito da NVIDIA, dopo i quasi tre anni passati in accesso anticipato. Nella forma definitiva, Baldur's Gate 3 potrà dunque essere giocato con DLSS 2 attivato, oltre ad altre soluzioni tecnologiche da parte di NVIDIA.

Come riferito nel comunicato, i giocatori in possesso di GeForce RTX potranno massimizzare la qualità grafica con NVIDIA DLAA o aumentare il frame-rate attraverso NVIDIA DLSS 2. In particolare, i giocatori di GeForce RTX 40 Series vedranno un aumento medio delle prestazioni del 93%, sostiene NVIDIA, consentendo un'esperienza 4k a 60+ FPS per GeForce RTX 4060 Ti e oltre.

Su GeForce NOW, gli abbonati al servizio Ultimate potranno utilizzare le GPU GeForce RTX 4080 cloud per giocare a Baldur's Gate 3 in 4K 120 FPS/120 Hz su tutti i dispositivi compatibili. Con DLSS e DLAA, i giocatori GeForce RTX saranno in grado godersi l'esperienza di gioco definitiva di Baldur's Gate 3.