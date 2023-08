FromSoftware: la compositrice principale di Elden Ring Yuka Kitamura lascia il team

Yuka Kitamura, nota anche in quanto compositrice principale di Elden Ring, ha annunciato di aver lasciato FromSoftware per lavorare come libera professionista.

Kitamura lavorava per FromSoftware dal 2011 e tra i suoi primi lavori si annoverano traccie musicali per Armored Core: Verdict Day, Dark Souls II e Dark Souls II: Crown of the Sunken King. Kitamura ha contribuito alla colonna sonora di grandi giochi come Bloodborne, Dark Souls III ed Elden Ring. Scrivendo su Twitter, Kitamura ha rivelato che è stato creato un nuovo sito web per supportare la sua nuova direzione lavorativa.