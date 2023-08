Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il DLC Rayman in the Phantom Show presentato in trailer

Il trailer , a carattere puramente narrativo, serve a introdurre la particolare ambientazione e storia di questa nuova espansione, che evidentemente si distacca alquanto dalla sezione principale del gioco per dare spazio a Rayman in una nuova e folle avventura.

Ubisoft ha presentato oggi la terza e ultima espansione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e si tratta di un DLC davvero speciale, intitolato Rayman in the Phantom Show e con protagonista il celebre personaggio-simbolo di Ubisoft.

Rayman in the Phantom Show è il terzo e ultimo DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

In arrivo il 30 agosto 2023 in esclusiva su Nintendo Switch, Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Rayman in the Phantom Show rappresenta un vero e proprio cross-over tra Mario e Rayman, in grado di unire la follia dei Rabbids e di Rayman in un contesto che ha qualcosa a che fare con Mario.

Anche questo terzo DLC fa parte del Season Pass di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, all'interno del quale è compreso anche The Last Sparks Hunter, uscito a giugno su Nintendo Switch. In precedenza era stata rilasciata la prima espansione, ovvero Tower of Doooom.