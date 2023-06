Mario + Rabbids Sparks of Hope, annunciato il DLC The Last Spark Hunter, disponibile ora

Il Nintendo Direct di oggi ha portato con sé l'annuncio del secondo DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, intitolato The Last Spark Hunter e disponibile da ora su Nintendo eShop.

Dopo il primo DLC Tower of Doooom arriva dunque una seconda espansione per lo strategico di Ubisoft in esclusiva per Nintendo Switch, che porta con sé diversi nuovi contenuti per il gioco.

The Last Spark Hunter presenta una nuova storia aggiuntiva rispetto a quella di base del titolo Ubisoft.

In The Last Spark Hunter, Mario e amici partono per un pianeta musicale, pieno di nuove aree da esplorare e nuovi nemici da affrontare. In questo ci troviamo a scoprire tante meraviglie e insidie in un mondo di melodie.

Il DLC in questione fa parte del Season Pass di Mario + Rabbids Sparks of Hope, così come il terzo DLC ancora da presentare. Intanto, The Last Spark Hunter è disponibile da oggi su Nintendo Switch.