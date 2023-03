Mario + Rabbids: Sparks of Hope, all'interno della Tower of Doooom, il primo DLC del gioco Switch

Forse non sarà riuscito ad essere la perfetta evoluzione del predecessore che molti si aspettavano, ma Mario + Rabbids: Sparks of Hope ha comunque sorpreso la critica con la sua qualità, dimostrando ancora una volta il talento degli sviluppatori di Ubisoft Milan (e dei team che li hanno supportati, ovviamente). Detto ciò, la serie Mario + Rabbids soffre di una problematica difficilmente risolvibile, in quanto legata alla sua stessa natura: è incentrata sulla strategia a turni, un genere notoriamente difficile da approcciare e tendenzialmente contraddistinto da una difficoltà piuttosto brutale. La formula scelta da Ubisoft Milano, però, elimina molti dei fronzoli e delle complessità gestionali di buona parte della concorrenza, ed è chiaramente pensata per rendere godibile quel tipo di esperienza anche a chi non è un drago della tattica e della matematica. Si tratta di un nucleo davvero notevole e degno di lode, perché non è facile mantenere alto il divertimento rielaborando in modo più intuitivo sistemi consolidati da decenni.

Tuttavia il livello di sfida elevato e la rigiocabilità derivante dalle elaborate meccaniche alla base sono caratteristiche spesso centrali in giochi di questo tipo, e il bilanciamento non impeccabile di Sparks of Hope (che ha portato la difficoltà ad essere bassina anche ai livelli massimi) ha spinto molti appassionati di vecchia data ad abbandonare rapidamente l'opera di Soliani e compagnia bella, in attesa di qualche contenuto più sfidante.

Ora quel contenuto è arrivato sotto forma di The Tower of Doooom, il primo DLC del gioco, interamente incentrato sulle battaglie. Questo curioso extra è pensato per limitare alcune delle composizioni più "rotte" del titolo base, e aggiungere un bel po' di pepe alle missioni con della sana casualità extra e un buon numero modificatori. Lo abbiamo giocato per un po', quindi oggi vogliamo dirvi se è il caso di tornare sul titolo dopo il suo arrivo, anche per gli amanti della difficoltà.