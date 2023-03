Resident Evil 4 Remake: un giocatore ha scoperto un metodo per saltare lo scontro nel villaggio

Stando alla scoperta dell'utente di Reddit Tactical_Banter è possibile saltare quasi del tutto l'iconico scontro nel villaggio nel remake di Resident Evil 4, risparmiando così tempo, munizioni e altre risorse utili grazie a un metodo davvero astuto. Vi avvisiamo da qui in poi troverete degli spoiler se non avete ancora giocato il titolo l'originale o il suo rifacimento.

Proprio nelle fasi iniziali del gioco, Leon S. Kennedy si troverà suo malgrado accerchiato dai poco amichevoli abitanti del villaggio armati di forconi, accette e tanti cattivi propositi. Tra questi in particolare il più pericoloso è il Dr. Salvador e la sua motosega. In questa fase il giocatore deve semplicemente sopravvivere in ogni modo possibile, combattendo, scappando o entrambe le cose. Dopo alcuni minuti la campana del villaggio suonerà e gli abitanti come ipnotizzati smetteranno di dare la caccia al nostro sfortunato protagonista, mettendo fine alle ostilità.

Ebbene, è possibile far suonare la campana in anticipo sparandole da un tetto, in modo da saltare il grosso del combattimento. Per farlo tuttavia pare sia necessario un fucile di precisione o comunque un'arma a lunga gittata e quindi questo stratagemma è attuabile solo nella modalità Nuova Partita+, che permette di ricominciare il gioco con le bocche da fuoco ottenute in precedenza. Ecco un video che mostra in azione questo trucco.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine uno speciale dedicato a Resident Evil 4 in cui vi parliamo dei cambiamenti principali del remake rispetto all'originale.