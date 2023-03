Dark and Darker: gli sviluppatori rispondono alla rimozione del gioco da Steam

Come abbiamo visto nel corso del fine settimana, Dark and Darker è stato totalmente rimosso da Steam su richiesta di Nexon, a causa di presunte violazioni di copyright che avrebbero innescato un blocco secondo i regolamenti DMCA, ma il team IronMace intanto ha risposto alla manovra riferendo che le accuse sono infondate.

Per il momento, Dark and Darker è stato rimosso da Steam e non sappiamo quando potrà essere reintrodotto nello store di Valve, visto che la questione appare piuttosto complessa, ma il team di sviluppo difende il proprio operato sostenendo che le accuse di Nexon sono totalmente infondate. Ovviamente, ci dovrà essere un procedimento legale da seguire prima di poter vedere cosa potrà emergere e a chi verrà data ragione.

"Nexon sostiene che, secondo le loro indagini, Dark and Darker sarebbe costruito utilizzando segreti industriali e informazioni sotto copyright, essendo stato copiato e rubato dai propri progetti", ha scritto il team in un comunicato, "Vogliamo far presente che queste accuse sono totalmente infondate. IronMace non ha usato materiali sotto copyright né informazioni segrete protette e tratte da Nexon".

Come prova di questo, ci sarebbe il fatto che le accuse di Nexon si basano su copyright registrati per un gioco chiamato P3 Project, il quale però è emerso come registrato solo il mese scorso, più di 6 mesi dopo che Dark and Darker era stato già presentato al pubblico".

Per questo motivo, "IronMace chiede a Nexon di rinunciare a queste accuse infondate. Nel caso in cui vogliano discutere in merito, invitiamo la compagnia a presentare un paragone diretto sul codice sorgente, gli asset custom e i documenti di progettazione con le forze dell'ordine, in modo da mettere velocemente fine a questa situazione".