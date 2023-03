Dark and Darker rimosso da Steam dopo la querela di Nexon

Il gioco d'azione PvPvE Dark and Darker è stato rimosso da Steam a causa della querela inviata dalla compagnia Nexon per violazione dei diritti d'autore. La pagina ufficiale del gioco risulta attualmente inaccessibile e, stando a quanto rilevato da SteamDB, tutti i materiali del gioco sono stati cancellati.

Quindi non ci sono più filmati, immagini, descrizione e tutti i pacchetti che componevano il gioco.

All'inizio la sparizione di Dark and Darker non era stata spiegata, ma poi gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento nel loro canale Discord spiegando la situazione.

Sostanzialmente Nexon li ha da una parte querelati, dall'altra ha chiesto a Steam la rimozione del gioco secondo il Digital Millennium Copyright Act (DMCA) partendo da quelle che gli sviluppatori definiscono pretese assurde: "Attualmente stiamo lavorando con i nostri avvocati per risolvere il problema nel modo migliore possibile. A causa della natura legale del problema, dobbiamo fare attenzione a ciò che diciamo per non peggiorare la nostra posizione. Vi chiediamo comprensione mentre lavoriamo per riportare il gioco online il prima possibile."

Ma cosa è successo? Qualche settimana fa era emerso che Nexon aveva accusato gli sviluppatori di furto di risorse di un gioco cancellato, nome in codice P3, accuse rigettate da Ironmace. Evidentemente la questione è andata avanti fino al punto da portare Nexon ad adire alle vie legali. Gli sviluppatori affermano che tutto il materiale di gioco è di loro proprietà e originale. L'unica eredità del progetto P3, cui lavorarono quando erano in Nexon, sarebbe il genere.