Super Mario Bros. Il film, Lush ha lanciato una linea di prodotti da bagno, per odorare come Mario

In attesa di vederlo il 5 aprile, perché non lavarvi con prodotti ufficiali dedicati a Super Mario Bros. Il film? L'azienda Lush ha infatti lanciato una linea di prodotti per il bagno ispirati all'imminente film di Nintendo e Illumination.

Il pezzo forte della linea è il Question Block Bomba da bagno 2-in-1 che costa 18€ e funziona in modo particolare. Sostanzialmente va messo nell'acqua per farlo scioglier e svelare l'oggetto speciale che contiene, tutti presi della serie Super Mario: due tipi di funghi, due tipi di fiore, una moneta, e una stella.

"Scegli una bomba da bagno Question Block da 1 a 6 e scopri quale sapone a sorpresa si nasconde al suo interno, oppure clicca su "Surprise Me" per affidarti al caso!" recita la descrizione ufficiale, che poi spiega: "Per chi decide di esplorare il Regno dei Funghi da cima a fondo collezionando tutti i power up ci sarà una sorpresa speciale. Scansiona il codice sul sapone utilizzando la funzione Lush Lens all'interno dell'app Lush. Il tuo power up verrà attivato e salvato nel tuo portafoglio digitale e una volta collezionati i codici di tutti e i sei power up, avrai accesso al preorder del Knot Wrap in edizione limitata Lush x Super Mario Bros e all'artwork in digitale da scaricare. Che aspetti? Ricorda di creare un account Lush per iniziare la tua collezione!"

La scatola regalo di Super Mario

La linea comprende anche una scatola regalo sempre a forma di Question Block (10€), il sapone a forma di moneta d'oro (7€), la gelatina da doccia Bowser (9€), quella Princess Peach (9€), i gel da doccia di Mario (10€) (al profumo di cola energizzante) e Luigi (10€) (al profumo di mela) e il profumo di Peach (40€) alla pesca e ananas.