Dark and Darker: sviluppatori accusati di furto di risorse da un gioco cancellato di Nexon

Lo studio di sviluppo Ironmace è stato accusato di aver rubato risorse da un gioco cancellato di Nexon per creare il loro Dark and Darker. Gli sviluppatori si sono difesi affermando che il codice sorgente è stato scritto da zero e che le risorse impiegate per il gioco sono state prese dal negozio di Unreal o realizzate internamente.

Da cosa è nato il sospetto? Il primo a sollevarlo è stato il sito coreano This is Game, che ha svelato come Ironmace sia stato formato da ex sviluppatori di Nexon, licenziati dalla compagnia. La tesi è che Dark and Darker sia stato sviluppato usando materiali trafugati dal gioco "P3" di Nexon, usato come una specie di prototipo.

In effetti le immagini di P3 mostrano una certa somiglianza con Dark and Darker:

Un'immagine di P3, il gioco di Nexon cancellato

Comunque sia Nexon ha cancellato P3 in favore di P7, un'avventura survival ambientata ai nostri giorni. La fondazione di Ironmace risale allo stesso periodo. Dal sito web dello studio si capisce che l'addio a Nexon deve essere stato abbastanza traumatico: "Siamo un'allegra banda di sviluppatori di videogiochi veterani disillusi dalle avide pratiche di sfruttamento che un tempo abbiamo anche contribuito a creare. Siamo degli esperti che hanno lavorato a molti dei più grandi successi sviluppati in Corea."

La presentazione continua parlando di come le multinazionali dei videogiochi si siano abbandonate a pratiche sempre più predatorie, trasformandosi in veri e propri casinò: "Stiamo lottando per riconquistare il cuore dei videogiocatori di tutto il mondo."

Come specificato in apertura della notizia, Ironmace ha rigettato le accuse di furto, per voce del fondatore e CEO della compagnia Terence Seung-ha, che sul canale Discord del gioco ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha negato categoricamente di aver usato risorse di P3 e che l'originalità del materiale di gioco è stata certificata da una compagnia esterna. L'unico elemento che pare essere stato ripreso da P3 è il genere che, come sottolineato da Seung-ha, non può essere messo sotto diritto d'autore.

Inoltre pare che attualmente non ci siano cause legali intentate contro Ironmace, ma solo contro un singolo sviluppatore.

Il sito coreano YTN ha riportato però che Nexon avrebbe citato in giudizio Dark and Darker per violazione della "Legge sulla concorrenza sleale e sulla protezione dei segreti commerciali", affermando che ci sarebbe stato un furto di informazioni degli ex impiegati relativo a un gioco cui stavano lavorando mentre erano in Nexon. Purtroppo non è chiaro se si tratti della stessa azione legale di cui parla Seung-ha e per ora non ci sono stati sviluppi.

Seung-ha ha anche detto che le voci sul furto sarebbero state sollevate da terze parti non proprio felici del successo e della risonanza di Dark and Darker. Comunque si difenderà da ogni azione legale se ce ne sarà bisogno.