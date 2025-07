Dark and Darker ammette di essersi fatto condizionare troppo dalle richieste dei giocatori

Dark and Darker non se la sta passando bene e il numero di giocatori su Steam è in calo, con i pochi rimasti che continuano a pubblicare recensioni negative.

Ora, il game director di Dark and Darker ha deciso di scusarsi per la situazione attuale e per "l'approccio estremo alla risoluzione dei problemi", ammettendo che ci sono state "decisioni inconsistenti e risposte vuole ai feedback" dei giocatori.