Il gioco gratis di oggi dell'Epic Games Store è stato rivelato: scopriamo come ottenerlo

Come al solito potete riscattarlo tramite il client dell'Epic Games Store, oppure andando direttamente sulla pagina del gioco , cliccando quindi sul pulsante "Ottieni". Avete tempo fino alle ore 16:59 di domani 24 dicembre per farlo vostro.

Alle 17:00 in punto di oggi 23 dicembre, Epic Games Store ha sbloccato il gioco gratuito di oggi . Si tratta nientemeno di Dark and Darker - Legendary Status , ossia un DLC per l'acclamato gioco di ruolo d'estrazione di Ironmace. Considerate che il titolo base è un free-to-play e che il DLC costa normalmente 27,45 euro, quindi si tratta di un grosso regalo, anche per quelli che ci giocano regolarmente, che magari non l'hanno acquistato.

Cosa aggiunge il DLC Dark and Darker - Legendary Status?

Il DLC Dark and Darker - Legendary Status porta tutti gli account di livello "Squire" (scudiero) a livello "Legendary", dandogli accesso ai dungeon High Roller, fornendogli alcuni privilegi nei commerci, aggiungedo 9 slot personaggi, sblocando uno stash condiviso e altro ancora.

Ironmace avverte che chi ha già un account leggendario, tramite altri negozi o altri acquisti, non riceverà bonus. Vale anche la pena di ricordare che Dark and Darker è ancora in accesso anticipato, quindi la versione attualmente giocabile non viene considerata definitiva dagli sviluppatori, nonostante sia molto avanzata. Aspettatevi quindi degli altri contenuti per il futuro.

Infine, se non riuscite a riscattare Dark and Darker - Legendary Status, guardate se avete prima riscattato il gioco base, di cui dovete essere in possesso per avere il DLC. Come detto, potete farlo gratuitamente. Basta andare sulla pagina del gioco e cliccare il pulsante per ottenerlo.

Nemmeno a dirlo, Epic Games Store non ha svelato qual è il gioco gratuito di domani 24 dicembre. Quindi non vi resta che tornare da queste parti verso le 17:00 per saperlo.