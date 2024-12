AMD adotta il naming RX 9000 per le GPU RDNA 4: nuove informazioni sui modelli in arrivo

Secondo diverse fonti, tra cui un recente leak da parte di Chiphell e un rivenditore online, AMD ha deciso di abbandonare il previsto schema di denominazione "RX 8000" per le sue GPU RDNA 4, optando invece per la serie Radeon RX 9000. Questo cambiamento di strategia, in vista dell'annuncio ufficiale al CES 2025, mira a distinguere chiaramente la nuova generazione di schede grafiche, segnando un passo avanti sia tecnologico che di branding. La nuova gamma comprenderà modelli come Radeon RX 9070 XT e Radeon RX 9070, che utilizzeranno l'architettura RDNA 4 e il chip Navi 48. Queste GPU sono progettate per competere direttamente con le NVIDIA RTX 4080 e RTX 5070, offrendo prestazioni superiori nel ray tracing (+45% rispetto alla 7900 XTX) e una maggiore efficienza energetica.

Modelli confermati e naming innovativo Oltre ai modelli RX 9070 e RX 9070 XT, il leak suggerisce l'esistenza di altre SKU, come le RX 9060, RX 9050 e RX 9040, così come versioni mobili identificate con la lettera "M" (es. RX 9070M XT). Questa nomenclatura introduce una nuova logica, spostandosi dal tradizionale schema numerico (es. 9700 o 9800) verso uno basato su codici come 9070 e 9080, probabilmente per enfatizzare il salto generazionale e migliorare il posizionamento di mercato. Uno screen dal forum Chiphell. La GPU Navi 48 della serie RX 9000 promette prestazioni raster paragonabili alla NVIDIA RTX 4080, con un prezzo competitivo attorno ai 500 dollari, che la posizionerebbe come rivale diretta della futura RTX 5070. Inoltre, l'efficienza energetica migliorata e le capacità avanzate nel ray tracing sottolineano l'intenzione di AMD di consolidare la sua posizione nel segmento di fascia alta del mercato. Parallelamente, AMD continua a sviluppare la gamma RX 8000, ma la riserva per le APU Strix Halo, che integrano l'architettura RDNA 3.5. Questi modelli, come RX 8060S e RX 8050S, saranno destinati a dispositivi mobili e sistemi integrati, ampliando ulteriormente l'offerta AMD.