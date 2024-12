PlayStation Plus Premium aggiunge una nuova prova gratuita per un gioco AAA e dura ben 10 ore

SEGA e RGG Studio, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno svelato che Like a Dragon: Infinite Wealth è stato inserito tra le prove gratuite di PS Plus Premium per PS4 e PS5.

Una delle varie funzioni incluse con PlayStation Plus Premium , il livello più alto del servizio in abbonamento di Sony, è l'accesso a delle versioni di prova di titoli selezionati. In modo regolare, vengono aggiunti nuovi giochi in questa lista e ora ne è arrivato un altro.

Il messaggio di RGG Studio su Like a Dragon: Infinite Wealth

Il tweet di RGG Studio - disponibile qui sotto - recita in traduzione: "Una prova completa di 10 ore per Like a Dragon: Infinite Wealth è ora disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Premium! Anche l'edizione standard è scontata del 50%, quindi provatela o acquistatela per giocare durante le vacanze.".

Come potete vedere, è una versione di prova di dimensioni notevoli, visto che permette di giocare per ben dieci ore prima di doversi interrompere: difficile che dopo tutto quel tempo un giocatore non abbia capito se l'opera fa per lui o meno.

Ricordiamo anche che le versioni di prova permettono di mantenere il file di salvataggio in caso di acquisto della versione completa, quindi potete giocare fino all'ultimo secondo e solo dopo comprare il videogioco. Attenti, però, l'offerta al -50% di Like a Dragon: Infinite Wealth durerà fino al 7 gennaio 2025.

