NVIDIA GeForce RTX 5080 e 5090 pronte al debutto: tutte le novità delle GPU Blackwell

La GeForce RTX 5080 sarà la prima GPU della nuova generazione Blackwell a raggiungere gli scaffali, con un lancio previsto per metà gennaio 2025 . Equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7 e velocità di trasferimento fino a 32 Gbps, questa scheda mira a offrire un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. NVIDIA ha scelto di lanciare prima il modello "80-class" , invertendo la strategia adottata con la RTX 4090, per soddisfare una più ampia base di giocatori che desiderano aggiornare i propri sistemi con una scheda di fascia alta.

Un recente leak da parte di un rivenditore tedesco ha rivelato i prezzi delle configurazioni Acer Predator Orion 7000 equipaggiate con RTX 5080 e RTX 5090 . I desktop con RTX 5090 sono stati listati a circa 4900 dollari, mentre quelli con RTX 5080 a 3650 dollari, suggerendo una differenza di circa 1250 dollari. Sebbene questi prezzi riflettano configurazioni complete e non il costo delle sole GPU, indicano un possibile aumento nel divario di prezzo tra i due modelli rispetto alla generazione precedente.

A seguire, la GeForce RTX 5090 debutterà entro la fine di gennaio o al massimo a febbraio 2025 . Con 32 GB di memoria GDDR7, questa scheda rappresenterà la punta di diamante della nuova lineup Blackwell, promettendo un aumento significativo delle prestazioni rispetto alla RTX 4090. La RTX 5090 dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale nel ray tracing e nella gestione di carichi di lavoro complessi , consolidandosi come scelta ideale per i giocatori più esigenti.

Confronto con la concorrenza

Con le nuove GPU Blackwell, NVIDIA si prepara a contrastare la concorrenza di AMD e Intel. Mentre AMD dovrebbe puntare su soluzioni di fascia media basate su RDNA 4, Intel sta guadagnando terreno con le sue GPU Arc, come la B580, già popolare nella fascia dei 250 dollari. La battaglia per il mercato mainstream sarà accesa, ma le proposte di fascia alta di NVIDIA puntano a mantenere il dominio nel segmento enthusiast.

Una RTX 4090.

L'evento CES 2025 sarà il palcoscenico per l'annuncio ufficiale delle GPU GeForce RTX 50. Oltre ai modelli RTX 5080 e 5090, ci si aspetta anche l'introduzione della serie RTX 5070, ampliando ulteriormente l'offerta per diversi segmenti di mercato. Con la nuova architettura Blackwell, NVIDIA mira non solo a offrire miglioramenti prestazionali, ma anche a consolidare la sua leadership nel mercato delle GPU gaming e professionali.