Xbox Series S ha un grosso vantaggio sui PC, per il game director di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ievgen Grygorovych, il game director di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , nonché capo di GSC Game World, ha ribadito in un'intervista concessa alla testata tech4gamers uno dei vantaggi delle console, nel caso Xbox Series S, sui PC .

Ottimo rapporto con Microsoft

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Grygorovych: "Considerate le recenti preoccupazioni sulle prestazioni, può dirci come state ottimizzando il gioco su diverse piattaforme, in particolare per Xbox Series S?" Qui Grygorovych ha svelato che, in realtà, è più facile ottimizzare un gioco su Xbox rispetto al PC. "Innanzitutto, Xbox offre un vantaggio significativo rispetto al PC: una configurazione hardware uniforme per tutti i giocatori. Approfittare di questo conoscendo a fondo l'hardware permette di ottenere miglioramenti significativi delle prestazioni anche con semplici accorgimenti."

Lo sviluppatore ha anche svelato che Microsoft ha fornito un ampio supporto allo sviluppo, non solo per l'ottimizzazione del gioco, ma anche in molti altri ambiti. Quindi il rapporto con la casa di Redmond sembra essere stato ottimo. "Il momento più proficuo della nostra collaborazione è stato quando hanno visitato i nostri uffici per testare, profilare e risolvere i problemi del gioco, aiutandoci a esplorare le possibili soluzioni."

Quello della configurazione unica è un vantaggio storico delle console sui PC, quantomeno lato sviluppo, perché consente agli sviluppatori un processo di ottimizzazione più lineare e meno problematico, rispetto alle infinità di configurazioni di PC disponibili. Se volete più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.