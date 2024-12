Indiana Jones e l'antico Cerchio dietro solo a Call of Duty: Black Ops 6 in USA nella 2° settimana di dicembre

L'analista di Circana Mat Piscatella ha svelato l'andamento di Indiana Jones e l'antico Cerchio in USA nella seconda settimana di dicembre, conclusasi il 14 dicembre, quella del lancio del gioco (avvenuto il 9 dicembre). Pare che la nuova e acclamatissima avventura del Dottor Jones sia andata bene, dato che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica dei giochi più venduti per ricavi in dollari, dietro solo all'invincibile Call of Duty: Black Ops 6 .

Ricavi, non copie vendute

Quello di Indiana Jones non è comunque l'unico dato interessante, perché anche Astro Bot ha visto crescere le sue vendite, passando dall'11° alla 7° posizione rispetto alla settimana precedente. Non vi sfuggirà che si tratta della settimana dei Game Awards 2024, in cui il gioco di Asobi ha vinto il premio di gioco dell'anno.

In un post successivo, Piscatella ha dovuto spiegare per l'ennesima volta che Circana non calcola le sue classifiche software sulle unità vendute, ma sui ricavi in dollari. Questo perché molti nei commenti stavano attribuendo il successo di Indiana Jones e l'antico Cerchio all'inclusione nel servizio in abbonamento Game Pass di Microsoft. Come da lui spiegato: "Le acquisizioni del gioco tramite un servizio in abbonamento non sono vendite e non incidono in alcun modo sulla classifica dei più venduti."