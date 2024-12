PS Plus eliminerà 11 giochi dal catalogo a gennaio: vediamo quali e a cosa dare priorità

Ciò che PlayStation Plus dà, PlayStation Plus toglie. Il servizio di Sony Interactive Entertainment per PS4 e PS5 rimuoverà 11 giochi a gennaio , sulla base di quanto indicato dalla lista ufficiale del servizio per i livelli Extra e Premium.

I giochi che saranno eliminati dal catalogo di PS Plus a gennaio

Ecco la lista dei giochi che saranno rimossi da PS Plus il prossimo mese, con le relative versioni:

Dragon Ball FighterZ (PS4/PS5)

Hardspace: Shipbreaker (PS4/PS5)

Just Cause 3 (PS4)

Just Cause 4 (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Life is Strange (PS4)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Pure Hold'em World Poker Championship (PS4)

Resident Evil 2 Remake (PS4/PS5)

Secret of Mana (PS4)

Street Fighter 30th Anniversary collection (PS4)

Legend of Mana è uno dei giochi che saranno rimossi

Come potete vedere, ci sono vari giochi di un certo peso. Se doveste dare delle priorità, potrebbe essere una buona idea giocare Life is Strange: Before the Storm e Life is Strange, visto che è da poco arrivato il capitolo Double Exposure, così da scoprire la storia di Max e Chloe nei due capitoli originali.

Anche Resident Evil 2 Remake è una buona scelta, visto che non dura troppe ore, e potrebbe poi convincervi a proseguire con i successi Remake, disponibili spesso a prezzi scontati.

Infine, vi segnaliamo che oggi sono arrivati i nuovi giochi di PS Plus Extra e Premium.