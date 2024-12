Le carte Pokémon ora sono usate per riciclare denaro, funzionano meglio di diamanti e orologi firmati

Il report sulle carte Pokémon

Shunkai Gendai riferisce che un ex capo di un'organizzazione criminale ha parlato degli schemi di riciclaggio su larga scala. Secondo quanto riferito, i criminali vanno a caccia delle carte Pokémon più costose perché sono relativamente piccole e facili da portare con sé.

Le carte Pokémon sono più semplici da spostare delle pietre preziose

I riciclatori di denaro che spostano i contanti all'estero di solito non si portano dietro le banconote fisiche vere e proprie, ma acquistano beni costosi che non si svalutano, come gli orologi firmati, e poi li rivendono per la valuta del nuovo Paese in cui si spostano. Le carte dei Pokémon rientrano in questo criterio, dal momento che la sicurezza aeroportuale non può esattamente denunciarvi per aver portato con voi un Charizard Cromatico.

L'indagine di Shunkai Gendai spiega anche che i criminali usano metal detector o bilance per determinare quali pacchetti da cinque carte contengono i mostri tascabili più preziosi, che di solito sono racchiusi in fogli di alluminio, prima di aprirli. A quanto pare, poi rivenderanno le confezioni non aperte al prezzo di vendita al dettaglio e venderanno le carte più rare a un prezzo prevedibilmente esorbitante.

Vedetela così, in GCC Pokémon Pocket non potete riciclare denaro.