Gli sviluppatori di Dark and Darker dovranno risarcire Nexon con 5,9 milioni di dollari

La battaglia legale tra il colosso Nexon e lo studio di sviluppo Ironmace Games, attualmente al lavoro su Dark and Darker, sia giunta a una conclusione. A prevelare è stato l'editore, che riceverà un risarcimento per 5,9 milioni di euro.

Entrando più nello specifico, il 13 febbraio, il tribunale distrettuale centrale di Seoul si è schierato a favore di Nexon, stabilendo che Ironmace ha utilizzato illegalmente dei dati presi da un gioco non annunciato con nome in codice Project P3 per sviluppare Dark and Darker. Secondo ChosunBiz, lo studio deve pagare all'editore 8,5 miliardi di wong ($5,9 milioni) per violazione di segreto commerciale. Tuttavia, il tribunale ha anche stabilito che Ironmace non ha violato il copyright di Nexon, il che significa che il team sarà in grado di continuare a sviluppare e gestire il gioco.