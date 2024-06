Dark and Darker torna su Steam e diventa free-to-play: ecco il trailer del Summer Game Fest

"Volevamo offrire una grossa novità per introdurre l'esperienza di Dark and Darker a un pubblico ancora più vasto, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione il 7 giugno", ha dichiarato il team di sviluppo nel commentare il passaggio al modello free-to-play.

Il nuovo trailer presentato al Summer Game Fest annuncia che Dark and Darker è tornato su Steam ed è free-to-play . Il gioco ha inoltre fatto il proprio debutto su Epic Games Store, segno che probabilmente la causa legale con Nexon si è in qualche modo risolta.

Un atteso ritorno

Sapevamo che la causa legale con Nexon aveva visto il team di Dark and Darker vincere il primo round, ma le voci sul ritorno del gioco su Steam non avevano ancora trovato una conferma ufficiale, almeno fino a poco fa.

Come saprete, Dark and Darker è un action RPG caratterizzato da un'affascinante ambientazione fantasy in cui potremo partire alla volta di epiche avventure in compagnia dei nostri amici, portando a termine sfide sempre più difficili e raccogliendo immani ricchezze lungo il cammino.

Ispirandosi ai grandi classici del passato, il gioco permette di selezionare il proprio personaggio fra diverse classi e sfruttare le loro abilità peculiari per poteri superare anche le prove più complesse, immersi in un mondo tanto suggestivo quanto insidioso.