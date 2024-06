Un trailer svela Tides of Tomorrow, un'avventura dove le decisioni influenzano le storie degli altri giocatori

Nella cornice del Day of Devs, gli sviluppatori di DigixArt, autori dell'apprezzato Road 96, hanno presentato Tides of Tomorrow , un' avventura narrativa con una sorta di multiplayer asincrono dove i giocatori influenzano reciprocamente le proprie avventure in base alle decisioni prese.

Come accennato in apertura, le nostre azioni influenzeranno le partite degli altri giocatori e viceversa le loro avranno un impatto sulla nostra storia. Messa così il tutto sembra confusionario, ma il trailer di annuncio, che trovate qui sotto ci offre un esempio pratico.

Nel video il nostro personaggio viene catturato in quanto identico a un ladro che ha avuto l'ardore di rubare a Obin, un tipo poco raccomandabile. Scopriremo che in realtà il furfante è un altro giocatore di un'altra partita, che ha quantomeno avuto il buon cuore di lasciarci in dono un pugnale con cui difenderci. Spetta quindi a noi la decisione, uccidere Obin o scappare? E che in modo la nostra decisione potrebbe influenzare il corso degli eventi della partita di un altro giocatore?

L'idea di base sembra sicuramente molto intrigante, ma per maggiori dettagli su Tides of Tomorrow dovremo attendere novità da parte di DigixArt nei prossimi mesi. Il gioco al momento è in sviluppo per PC, ma non ha ancora una finestra di uscita, neppure indicativa.