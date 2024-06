The Talos Principle 2: Road to Elysium è la prima espansione del puzzle game filosofico

The Talos Principle 2: Road to Elysium è la prima espansione per il puzzle game filosofico di Croteam, annunciata in occasione dell'evento Devolver Direct. Si tratta in realtà di un'espansione divisa in tre parti autonome in uscita il 14 giugno, che racconta nuove stori e sfida il giocatore con dei puzzle ancora più difficili.