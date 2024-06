Tetris festeggia 40 anni con un party in grande stile

Quando nel 1984 Alexey Pajitnov stava creando Tetris - su un vecchio Electronika 60 all'Accademia russa delle scienze - mai avrebbe immaginato che 40 anni dopo si sarebbe trovato a brindare l'anniversario del suo gioco in un locale di Los Angeles, negli Stati Uniti. Davanti a lui c'è un ristretto gruppo di sviluppatori, giornalisti ed editori di videogiochi che con Tetris ci sono cresciuti: bevono e chiacchierano con alcuni dipendenti di The Tetris Company, oggi una multinazionale americana con sede a Las Vegas; sui tavoli c'è un contenitore per granite su cui è possibile giocare a Tetris, prodotto da una catena di supermercati americana, mentre un gruppo di adolescenti pro-player di Tetris chiacchiera alla vigilia del più importante torneo mondiale del gioco.

Tanti auguri a te…tris

"È un giorno importante per me", brinda pacatamente Pajitnov. "Mai avrei pensato che il mio gioco sarebbe sopravvissuto così a lungo, eppure adesso faccio fatica a immaginare un futuro senza Tetris". Se Pajitnov viene chiamato giocosamente Mister Tetris, Hank Rogers è invece noto come il Dottor Tetris, ovvero colui che in tutti questi anni ha tenuto il marchio in vita e in piena salute.

Hank Rogers ha raccontato alcuni aneddoti sul suo rapporto con Alexey Pajitnov durante il party di Tetris

Il compleanno di Tetris è stata l'ennesima occasione per Rogers di raccontare di quando, nel 1989, si recò nell'Unione Sovietica per ottenere i diritti di vendita in occidente, rischiando di finire nei guai. "Sono passati 40 anni da quando nel 1989 ero a Mosca con un visto turistico ed entrai in una struttura ministeriale dove di sicuro non dovevo entrare, convinto di essere circondato da agenti del KGB", dice Rogers col tono di qualcuno che potrebbe raccontare la stessa storia mille volte senza mai stancarsi.

A pochi metri, Blue Scuti sbocconcella degli stuzzichini: Willis Gibson - il suo vero nome - è il ragazzo quattordicenne che ha fatto notizia per essere stato il primo al mondo a "finire" la versione per NES di Tetris, arrivando a un livello così avanzato del gioco da... romperlo. Nemmeno gli autori avevano previsto che qualcuno sarebbe andato talmente avanti. Assieme a lui ci sono "DogPlayingTetris" (Michael Artiaga) e "P1xelAndy" (Andrew Artiaga), altri due giocatori professionisti che in questi giorni prenderanno parte al Classic Tetris World Championship 2024. Par Maya Rogers, attuale CEO di The Tetris Company e figlia di Hank, fenomeni giovanissimi come Blue Scuti sono la dimostrazione che Tetris è in grado di trascendere intere generazioni e appassionare adulti e giovani allo stesso modo.

La collaborazione con gli Slurpee per giocare a Tetris mentre si bevono granite

Maya Rogers, che negli ultimi anni ha lavorato attivamente affinché venisse realizzato un film su Tetris, ne ha approfittato per ricordare alcune collaborazioni e iniziative attualmente in corso per festeggiare i 40 anni di Tetris: la novità più interessante è un evento crossover con Minecraft, con un nuovo DLC che introduce delle meccaniche di Tetris nel gioco di Mojang, oltre a tutta una serie di accessori estetici ed equipaggiamenti a tema Minecraft desponibili nel Minecraft Marketplace. Inoltre diverse novità sono state riservate ai giochi mobile, che secondo la CEO di Tetris Company rappresentano oggi una delle più grandi fonti di guadagno per la compagnia. Tetris per iOS e Android è stato quindi ripensato e aggiornato, mentre PlaySTUDIOS si prepara a lanciare Tetris Block Puzzle, un'esperienza a enigmi creata per un pubblico decisamente più casual e in cerca di sfide meno impegnative.

Il crossover tra Minecraft e Tetris

In chiusura, Rogers ha evidenziato come Alexey e lui avessero due caratteri diametralmente all'opposto: "Lui ama la musica classica, io il rock", racconta Rogers. "Lui ama pianificare e io preferisco andare all'avventura: quando abbiamo fatto un viaggio in Europa abbiamo alternato i giorni; uno era il suo, pianificava e decideva tutto, il giorno dopo era il mio giorno, e salivamo su un treno senza sapere dove ci avrebbe portato, e quest'anno lo porto al burning man. Eppure anche se siamo così diversi è il mio migliore amico e ogni volta che ci troviamo nella stessa città o giurisdizione ci incontriamo fisso ogni due giorni per una bottiglia di vino. Quindi vashe zrodovye Alexey e tanti auguri Tetris!"