Il trailer di While Waiting ci insegna che ogni momento vuoto può essere magico

Durante il Day of the Devs, abbiamo avuto la possibilità di vedere While Waiting, un gioco nel quale ci viene chiesto di perdere tempo in oltre cento situazioni diverse nelle quali dovremo trovare qualcosa da fare in situazioni in cui siamo bloccati.

Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcuni dei livelli e dà una prima idea di come funzionerà il gioco e di qual è lo stile grafico.