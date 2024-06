Zoochosis è ancora più mostruoso nel nuovo trailer dal Day of the Devs

Zoochosis dello studio di sviluppo Clapperheads è tornato a mostrarsi in occasione dell'evento Day of the Devs, in cui è stato pubblicato un nuovo trailer. Per chi non lo conoscesse si tratta di un horror in prima persona in cui bisogna accudire gli animali di uno zoo un po' particolare, visto che si trasformano in mostri che vogliono ucciderci.