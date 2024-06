UFO 50 è un gioco antologico su di una software house mai esistita che ora ha anche una data d'uscita

UFO 50 è una raccolta di cinquanta giochi sviluppati da diversi autori, tra i quali Derek Yu, il fondatore di Mossmouth, cui dobbiamo l'eccellente serie Spelunky, il game designer Jon Perry, proveniente dal mondo dei giochi da tavolo, e Ojiro Fumoto, da celebrare per Downwell e Poinpy. In occasione dei Day of the Devs è stato mostrato un video con diversi giochi, tutti di genere molto diverso e tutti chiaramente ispirati a classici dell'epoca 8 e 16 bit. È stata svelata anche la data d'uscita: 18 settembre 2024, solo su Steam (non sappiamo se arriverà mai su console).