Qualcuno ha ricostruito il computer di UFO 50 per giocare a UFO 50

Se siete tra i fortunati possessori di UFO 50 , un'eccellente raccolta di giochi "ritrovati", saprete anche che giravano su una linea di computer chiamata "LX". Naturalmente i giochi non erano perduti, visto che sono stati sviluppati da zero da alcuni dei più grandi talenti della scena indie, coordinati da Derek Yu di Mossmouth, mentre gli LX non sono mai esistiti (speriamo che nessuno lo consideri uno spoiler). O, almeno, non lo erano fino a oggi, visto che un modder appassionato del gioco ha deciso di crearne uno... per giocare a UFO 50.

Meglio sull'hardware originale, anche se non esiste

In fondo l'hardware originale è sempre meglio di quello emulato, anche se in questo caso pariamo di un hardware di fantasia. A riuscire nell'impresa è stato il modder LukeTheMaker, che su X ha scritto: "È fatta. Grazie per tutto il supporto e grazie ai nuovi follower! Se siete interessati a ottenere i file, probabilmente li renderò disponibili per 5-10 dollari tramite i miei negozi Printables ed Etsy tra una settimana circa. Felice di rispondere a qualsiasi domanda a riguardo!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insomma, presto potrete farvi un LX uguale anche voi, seguendo il lavoro fatto dal modder. Descrivendo il sistema, LukeTheMaker ha detto: "Tutto funziona bene. Internamente è un disastro, ma funziona. Cercherò di migliorare il posizionamento dei cavi senza rompere nulla, poi la chiuderò del tutto e farò dei video e così via. Usare il tasto SYS per cambiare gioco è così naturale." Per la cronaca, stiamo parlando comunque di un PC, ma l'illusione di essere di fronte a un LX è davvero forte.