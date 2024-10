FBC: Firebreak si mostra in video con il dietro le quinte ufficiale

Remedy Entertainment ha pubblicato un dietro le quinte dedicato a FBC: Firebreak, il nuovo sparatutto ambientato nel Remedy Connected Universe che è stato presentato ufficialmente ieri sera, nel corso dell'Xbox Partner Preview.

Nel video, il game director Mike Kayatta ha spiegato come il team finlandese stesse pensando da tempo a realizzare un'esperienza multiplayer a base cooperativa sfruttando i mondi creati nei suoi giochi più celebri, e FBC: Firebreak rappresenta la concretizzazione di questa idea.

Nello specifico, il gioco ci catapulterà all'interno dell'enorme struttura che fa da quartier generale per il Federal Bureau of Control, la stessa che abbiamo visitato nei panni di Jesse Faden durante la campagna di Control, appunto, ma che troveremo in una veste rinnovata.

Gli eventi di FBC: Firebreak si svolgono alcuni anni dopo rispetto alla storia di Jesse e alla sua battaglia contro il Sibilo, ma Kayatta ha assicurato che anche chi non conosce Control potrà divertirsi senza alcun problema con questo sparatutto cooperativo.