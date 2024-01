Remedy ha registrato il marchio FBC: Firebreak, un nuovo gioco legato a Control?

Come abbiamo visto, Remedy sta portando avanti un'ampia serie di progetti contemporaneamente e tra questi sembra esserci anche un nuovo gioco che potrebbe chiamarsi FBC: Firebreak, almeno a vedere il nuovo marchio registrato dalla compagnia finlandese.

La registrazione è recente e compare presso il sito dell'ufficio dedicato alla gestione delle proprietà intellettuali in Europa, come potete vedere a questo indirizzo. Non vengono aggiunti dettagli, dunque non sappiamo di cosa si tratti se non che il prodotto rientra nella sezione del software da gioco, ma comprende anche altre possibili estensioni multimediali.

A giudicare dal titolo, potrebbe essere collegato al mondo di Control: l'acronimo FBC è infatti quello utilizzato per l'ufficio federale in cui si svolge il gioco in questione, il Federal Bureau of Control, dunque questo potrebbe essere uno spin-off o addirittura un seguito, visto che sappiamo che la serie è destinata a proseguire.