PlayStation ha perso una causa contro un produttore di cheat

PlayStation ha perso la causa legale contro Datel, un famoso produttore di cheat per videogiochi. Lo scontro si protratto per più di dieci anni, con la casa di Action Replay che ha ricevuto una sentenza favorevole dalla Corte di giustizia europea, come leggibile nella sentenza pubblicata ieri.

I trucchi e gli add-on di terze parti per console PlayStation non violano necessariamente la legge dell'Unione Europea. La causa era nata dalla vendita da parte di Datel di trucchi per il gioco MotorStorm: Arctic Edge per PSP del 2009 (fu pubblicato anche su PS2). Il cheat in questione permetteva ai giocatori di utilizzare boost / turbo illimitati bypassando le restrizioni imposte dal gioco.