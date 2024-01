Dark and Darker: il team di sviluppo vince il primo round contro Nexon

La battaglia legale tra Nexon e Ironmace Games per la pubblicazione di Dark and Darker prosegue senza sosta, con il piccolo studio di sviluppo che ha ottenuto una prima vittoria sulla multinazionale. La corte ha infatti stabilito che il gioco di Ironmace non può essere considerato in violazione del copyright di Nexon, quindi ha rigettato la richiesta di blocco dello stesso, rifiutando la tesi dell'accusa secondo cui Dark and Darker sarebbe stato sviluppato usando risorse di Nexon e violando il suo diritto d'autore. Sostanzialmente le prove presentate da Nexon non sono state considerate sufficienti per dimostrare la tesi della compagnia.

Un piccolo passo

Nexon sporse denuncia contro Ironmace nell'aprile 2023, accusando lo studio di aver rubato il codice sorgente e le risorse di Project P3, un titolo mai pubblicato e cancellato in corso d'opera. Dark and Darker fu quindi rimosso da Steam, con gli sviluppatori che accusarono Nexon di usare un tattica anticompetitiva da bulli per distruggere un piccolo studio indipendente.

Stando a quanto riportato da Ironmace in un comunicato ufficiale pubblicato sul suo canale su Discord, Nexon non ha portato Project P3 come prova in tribunale. Comunque sia, la causa legale prosegue, con Ironmace che è convinta di prevalere al processo, dove sarà dimostrata la sua completa innocenza.

Lo scorso anno la versione alpha di Dark and Darker attirò più di 450.000 giocatori, che scaricarono il gioco tramite un file torrent fornito dagli sviluppatori. Nell'agosto 2023 il gioco è stato pubblicato in accesso anticipato grazie alla collaborazione con Chaf Games. Nel mentre è stato firmato anche un accordo con Krafton, che si occuperà della versione mobile.

Attualmente Dark and Darker non è ancora disponibile su Steam, dove probabilmente tornerà solo nel caso in cui Ironmace vinca la causa legale.