Dark and Darker: 450.000 giocatori nel 'torrent playtest', mentre continua la battaglia legale

Lo studio di sviluppo Ironmace Games ha annunciato che più di 450.000 giocatori hanno preso parte al cosiddetto "Torrent Playtest" di Dark and Darker, mentre continua a infuriare la battaglia legale con l'editore Nexon.

Cosa è successo? Dark and Darker è stato rimosso da Steam in seguito alla richiesta fatta da Nexon a Valve per via di una causa legale che la vede contrapposta allo studio di sviluppo. Il contenzioso riguarda un presunto furto di dati operato dagli ex-sviluppatori di Nexon, i fondatori di Ironmace, con cui è stato realizzato Dark and Darker.

Così, non potendo contare su Steam per condurre il nuovo playtest della versione alpha del gioco, gli sviluppatori hanno distribuito il client tramite torrent, ottenendo comunque un ottimo riscontro.

Considerate che sul canale Discord del gioco è stato annunciato che in totale hanno partecipato al playtest 457.181 giocatori, il 39,23% dei quali provenienti dagli USA, il 7,67% dal Giappone, il 4,9% dal Canada, il 4,22% dalla Cina, il 3,7% dalla Germania e il 3,64% dalla Russia.

Numero dei giocatori del torrent playtest di Dark and Darker

Nonostante il successo del test, è chiaro che Ironmace abbia bisogno di chiudere la disputa legale con Nexon se vuole distribuire e vendere Dark and Darker in modo legale.