Atomic Heart è stato verificato per Steam Deck, l'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve. L'annuncio è stato dato dagli sviluppatori di Mundfish, che hanno anche pubblicato un nuovo trailer di gioco per far vedere come gira sul Deck.

Cosa significa che ora Atomic Heart è un gioco verificato per Steam Deck? Semplicemente che Valve ha condotto dei test verificando la completa compatibilità del gioco con il suo hardware, secondo delle linee guida prestabilite. Se ci fossero stati dei problemi con queste ultime, come ad esempio la presenza di testi troppo piccoli o di testo da inserire a mano, il gioco sarebbe stato indicato come giocabile ma con delle avvertenze specifiche.

Se volete saperne di più sul gioco in sé, leggete la nostra recensione di Atomic Heart, in cui abbiamo scritto che "Atomic Heart è in tutto e per tutto un buono, ma imperfetto titolo d'esordio. Getta le basi narrative per un mondo di gioco credibile ed interessantissimo, ma veicola una trama quanto mai confusa, lacunosa, sospinta da continui spiegoni. Architetta un gameplay derivativo, certo, ma di per sé funzionale, per poi essere annacquato in combattimenti inutilmente adrenalinici e soverchianti. Introduce un sistema di poteri sovrannaturali sulla falsariga di Bioshock, ma poi li rende scarsamente efficaci quando più conta. Ostenta una direzione artistica convincente ed un comparto grafico di tutto rispetto, ma soffre di continui cali di frame-rate e mostra il fianco a bug e crash. Non siamo di fronte ad un FPS perfetto insomma. Eppure, c'è del carattere, c'è quantomeno una visione d'insieme intrigante che non potrà che attrarre i fan della fantascienza, di distopie, di giochi simili al già citato Bioshock, che resta modello inarrivabile per i ragazzi di Mundfish."

Per il resto vi ricordiamo che Atomic Heart è disponibile anche per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5.